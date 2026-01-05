Rai Riccardo Pescante sotto accusa dopo il post sui social
Riccardo Pescante, vicedirettore di Rai Sport, è finito sotto scrutinio a seguito di un post pubblicato sui social network. La pubblicazione, che ha coinvolto anche Maurizio Landini, ha sollevato reazioni e discussioni. La vicenda evidenzia le implicazioni del rapporto tra figure istituzionali e la comunicazione digitale, suscitando attenzione sul rispetto delle neutralità e dei ruoli pubblici.
