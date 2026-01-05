Rai Riccardo Pescante sotto accusa dopo il post sui social

Riccardo Pescante, vicedirettore di Rai Sport, è finito sotto scrutinio a seguito di un post pubblicato sui social network. La pubblicazione, che ha coinvolto anche Maurizio Landini, ha sollevato reazioni e discussioni. La vicenda evidenzia le implicazioni del rapporto tra figure istituzionali e la comunicazione digitale, suscitando attenzione sul rispetto delle neutralità e dei ruoli pubblici.

Il vicedirettore di Rai Sport posta la fiamma tricolore del Movimento sociale: è polemica. Pd e M5s: “Si dimetta” - Pd e M5S chiedono le dimissioni di Pescante dopo il post che celebra il Movimento Sociale Italiano: "Se sei del partito di Meloni puoi fare ciò che vuoi" ... ilfattoquotidiano.it

Rai, bufera su Riccardo Pescante (vicedirettore Sport) per la dichiarazione di fede alla Fiamma - Ha pubblicato un post il 26 dicembre: «Le radici non gelano» con l'immagine dell'Msi. msn.com

Rai, bufera su Riccardo Pescante (vicedirettore Sport) per la dichiarazione di fede alla Fiamma x.com

Polemica per la foto pubblicata dal vicedirettore Rai Sport, Riccardo Pescante, che ha celebrato l’anniversario dell’Msi pubblicando l’immagine della fiamma, simbolo del partito d’ispirazione neofascista: https://fanpa.ge/LjEKo - facebook.com facebook

