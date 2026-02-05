Turismo presentato lo stand Abruzzo alla Bit 2026
Questa mattina a Milano è stato presentato ufficialmente lo stand dell’Abruzzo alla Bit 2026. In occasione dell’evento, sono stati svelati anche i dati sui flussi turistici del 2025, che mostrano un leggero aumento di presenze e arrivi rispetto all’anno precedente. La regione si prepara a mostrare le sue bellezze ai visitatori previsti per febbraio, con l’obiettivo di rafforzare il turismo e attirare più visitatori italiani e stranieri.
L’ufficializzazione dei dati sulle presenze e sugli arrivi turistici del 2025 ha fatto da cornice alla presentazione dello stand Abruzzo alla Bit 2026, in programma a Milano dal 10 al 12 febbraio. Anche quest’anno sarà confermata la presenza del “Sistema Abruzzo” alla principale fiera italiana.🔗 Leggi su Chietitoday.it
