Turismo presentato lo stand Abruzzo alla Bit 2026

Questa mattina a Milano è stato presentato ufficialmente lo stand dell’Abruzzo alla Bit 2026. In occasione dell’evento, sono stati svelati anche i dati sui flussi turistici del 2025, che mostrano un leggero aumento di presenze e arrivi rispetto all’anno precedente. La regione si prepara a mostrare le sue bellezze ai visitatori previsti per febbraio, con l’obiettivo di rafforzare il turismo e attirare più visitatori italiani e stranieri.

