Racing Meeting | il 7 e 8 febbraio con Gazzetta Motori protagonisti all' evento di Miki Biasion

Il 7 e l’8 febbraio a Vicenza si svolge il Racing Meeting, un evento dedicato agli appassionati di motori. La Fiera di Vicenza ospita l’area espositiva di Gazzetta Motori, che porta in città le vetture più belle e interessanti del pubblico. L’evento, organizzato in collaborazione con Padania Tuning, punta a far incontrare gli appassionati e a mostrare le ultime novità nel mondo delle auto da corsa.

Gazzetta Motori vi rende protagonisti del Rally Meeting di Miki Biasion. Il 7 e l'8 febbraio presso la Fiera di Vicenza, in collaborazione con Padania Tuning, sarà allestita un'area espositiva riservata alle vetture più belle degli appassionati di motori che accorreranno in Fiera. Per partecipare, basta cliccare su questo link e inserire tutti i dettagli della propria auto. Ci vediamo in Fiera!.

