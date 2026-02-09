Lancia al Racing Meeting tra piani sportivi e programmi 2026 L’AD Zerbi | Per noi il rally è coerenza

La Fiera di Vicenza ha accolto lo scorso fine settimana il Racing Meeting, l’evento più importante in Italia nel mondo del motorsport. Tra presentazioni di piani sportivi e progetti per il 2026, l’attenzione si concentra sugli obiettivi delle squadre e degli organizzatori. L’amministratore delegato Zerbi ha ribadito che, per loro, il rally rappresenta una coerenza fondamentale nel percorso sportivo. La manifestazione ha dimostrato di essere un punto di riferimento per appassionati e addetti ai lavori.

Lo scorso week end alla Fiera di Vicenza, il Racing Meeting ha confermato la propria centralità come principale appuntamento fieristico italiano dedicato al motorsport. L'evento ideato e organizzato da Miki Biasion è oggi un luogo di sintesi dove heritage, presente e visione futura delle competizioni dialogano in modo concreto. Ed è proprio in questo contesto che Lancia ha scelto di raccontare il proprio ritorno alle corse senza nostalgia, ma con un progetto strutturato, numeri alla mano e una strategia sportiva chiara. Lo stand della casa torinese è stato uno dei punti focali della manifestazione.

