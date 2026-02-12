Questa sera a Dritto e Rovescio, Antonio Tajani sarà ospite di Paolo Del Debbio. Il talk show di Rete 4 torna con un nuovo appuntamento e promette di affrontare temi caldi e attuali. I telespettatori si preparano a seguire un confronto diretto e senza filtri, come ormai da tradizione.

Paolo Del Debbio torna questa sera, giovedì 12 febbraio, con un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, il talk show d’attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 12 febbraio 2026. Ospite della puntata sarà il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, con cui si affronteranno i principali temi di politica interna e internazionale, a partire dalle scelte del Governo su diritto d’asilo e sicurezza, con particolare attenzione al nuovo disegno di legge sull’immigrazione introdotto dall’Esecutivo. Seguirà poi un focus sul fenomeno delle baby gang e sul crescente allarme legato all’uso dei coltelli, tema che preoccupa soprattutto gli abitanti delle grandi città italiane. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Antonio Tajani a Dritto e Rovescio

Approfondimenti su Antonio Tajani

Stasera, giovedì 18 dicembre, torna Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio, il talk show di approfondimento di Rete 4.

Questa sera, giovedì 22 gennaio, Paolo Del Debbio conduce una nuova puntata di Dritto e Rovescio, il talk show in onda su Rete 4.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Orsini sulla proposta di ritorno della leva militare

Ultime notizie su Antonio Tajani

Argomenti discussi: Il Ministro Antonio Tajani partecipa alla sessione di Question Time alla Camera; La FLC CGIL scrive al Ministro Tajani: difendere il sistema educativo e democratico del Rojava; Dritto e rovescio; Tajani: Meno regole e più libertà per la competitività Ue.

Dritto e Rovescio, dall'intervista a Tajani a gli sviluppi di Garlasco: le anticipazioni di stasera (12 febbraio)Nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio stasera in tv, giovedì 12 febbraio. Il talk show condotto da Paolo Del Debbio va in onda in prima serata su Retequattro. L'intervista ... ilmessaggero.it

Antonio Tajani ospite di Dritto e Rovescio: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntataQuesta sera torna in prima serata su Retequattro l’appuntamento con Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio. La puntata vedrà come protagonista il Vicepremier e Ministro degli E ... megamodo.com

Grande, Antonio Tajani - facebook.com facebook

Il vicepremier Antonio #Tajani afferma: "La Lega avrà sempre l'ultima parola su questa questione, ne parleremo quando sarà il momento opportuno ma la Lega ha giustamente diritto ad avere l'ultima parola". Interpellato alla Camera, a margine del voto di fidu x.com