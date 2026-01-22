Questa sera, giovedì 22 gennaio, Paolo Del Debbio conduce una nuova puntata di Dritto e Rovescio, il talk show in onda su Rete 4. Tra i temi trattati, la presenza di Giuseppe Conte, figura di rilievo della scena politica italiana. L’appuntamento offre un’occasione per approfondire questioni attuali e ascoltare le diverse opinioni sui principali temi di attualità.

Paolo Del Debbio torna questa sera, giovedì 22 gennaio, con un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, il talk show in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 22 gennaio 2026. Nella nuova puntata, Del Debbio intervista il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, con il quale parlerà in particolare di politica estera e commenterà il discorso del presidente degli Stati Uniti tenuto oggi a Davos. Nel corso della serata, spazio anche al tema della sicurezza, dopo i recenti casi di violenza, e a un focus sul carovita. Tra gli ospiti anche: Andrea Delmastro (Fratelli d’Italia), Pierfrancesco Majorino (Partito Democratico), Simone Leoni (Forza Italia), Giorgio Cremaschi (Potere al Popolo) e Susanna Ceccardi (Lega). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Giuseppe Conte a Dritto e Rovescio

Argomenti discussi: Conte contro Meloni: L'Italia è serva degli USA su Venezuela, Gaza e Iran; Scontro in aula, Pd e 5S: Governo supino a Trump; I 5Stelle, gli Stati Uniti e l'Iran; Giuseppe Conte ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio: politica estera, sicurezza e carovita al centro del dibattito.

Giuseppe Conte ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio: politica estera, sicurezza e carovita al centro del dibattitoQuesta sera torna in prima serata su Retequattro l'appuntamento con Dritto e rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio. Tra gli ospiti più attesi della puntata figura Giuseppe Conte

Dritto e rovescio, i temi e ospiti di stasera (22 gennaio): in studio Giuseppe ConteStasera in tv, giovedì 22 gennaio, torna l'appuntamento con Dritto e rovescio, talk show in onda in

