Antonio Tajani stasera a Dritto e Rovescio

Stasera, giovedì 18 dicembre, torna Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio, il talk show di approfondimento di Rete 4. Un appuntamento imperdibile per analizzare temi di attualità e politica, con ospiti di rilievo e discussioni animate. Non perdere l’ultima puntata della stagione, un momento di confronto e informazione diretto e coinvolgente.

© Davidemaggio.it - Antonio Tajani stasera a Dritto e Rovescio Paolo Del Debbio torna questa sera, giovedì 18 dicembre, con un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, talk show di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 17 dicembre 2025. Ospite della puntata sarà il Ministro degli Esteri Antonio Tajani con il quale si parlerà del delicato negoziato per la pace in Ucraina, che – secondo quanto affermato da Donald Trump – non è mai stata così vicina. Ampio approfondimento sarà dedicato anche al caso Garlasco, con l’incidente probatorio che si annuncia come una tappa decisiva nella nuova inchiesta per concorso in omicidio a carico di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it Leggi anche: Dritto e Rovescio stasera (30 ottobre 2025): Del Debbio intervista il Vicepremier Tajani Leggi anche: Dritto e Rovescio: Paolo Del Debbio intervista il Vicepremier Tajani Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Rete 4, domani sera a Dritto e Rovescio Antonio Tajani, caso di Garlasco, Natale, cucina italiana e costume; Asset russi, Tajani: Sì a congelamento ma perplessità su uso per Kiev; Rai 2, stasera commedia e azione nel film “True Lies” di James Cameron. Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Tajani spiega perché la pace in Ucraina non è mai stata così vicina. Le anticipazioni - Oggi 18 dicembre 2025 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. affaritaliani.it

