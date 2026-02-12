Antinelli attacca Petrecca | Non aveva le competenze

La tensione tra i giornalisti di RaiSport esplode sulla gestione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Antinelli ha attaccato Petrecca, dicendo che non aveva le competenze per organizzare l’evento. La discussione si è fatta sentire all’interno della redazione, mentre il servizio televisivo ha continuato a trasmettere senza sosta.

La gestione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina ha scatenato una vera e propria rivolta interna a RaiSport. Al centro della polemica c’è il direttore Paolo Petrecca, accusato dai giornalisti di aver preso decisioni autonome durante la telecronaca, provocando errori e imbarazzi. La figuraccia e l’avvertimento ignorato. Secondo Alessandro Antinelli, giornalista e membro del Comitato (Cdr) di RaiSport, la figuraccia era prevedibile. “Lo avevamo avvisato, ci ha risposto in malo modo. Il futuro? Credo gli debbano trovare un posto, stanno cercando di fargli fare un passo indietro”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Il direttore di Raisport, Paolo Petrecca, finisce nelle polemiche dopo la sua gestione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

Alessandro Antinelli racconta le tensioni in Rai Sport prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, Non solo Raisport, tutta la Rai attacca Petrecca: sciopero firme anche per Gr e Tg. Retroscena di Antinelli.

