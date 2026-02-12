Il direttore di Raisport, Paolo Petrecca, finisce nelle polemiche dopo la sua gestione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Gli altri responsabili lo avevano già avvertito che non aveva le competenze giuste, ma lui non ha ascoltato. Alla fine, il risultato è stato una figuraccia che si poteva evitare. Petrecca si sarebbe comportato in modo scortesemente scontroso quando gli hanno fatto notare gli errori. Ora la sua figura rischia di compromettere l’immagine della Rai in un evento così importante.

La figuraccia del direttore di Raisport Paolo Petrecca? Sostanzialmente prevedibile: “Lo avevamo avvisato, ci ha risposto in malo modo”. Il futuro? “Credo gli debbano trovare un posto, stanno cercando di fargli fare un passo indietro”. Ed esiste un legame tra il polverone legato alle gaffe durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi e il caso Pucci: insomma è stato sollevato il secondo per nascondere il primo? “È del tutto evidente che sia così. La tecnica ormai è palese”. Alessandro Antinelli, giornalista e volto della redazione di Raisport, della quale è membro del Cdr, parla a ruota libera della rivolta in corso contro il direttore, dopo l’autoassegnazione della cerimonia di apertura di Milano-Cortina e gli sfondoni messi in fila durante la telecronaca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Antinelli su Petrecca e la cerimonia delle Olimpiadi: “Non aveva le competenze, l’avevamo avvisato”

Approfondimenti su Petrecca Olimpiadi

Alessandro Antinelli racconta le tensioni in Rai Sport prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

A Milano-Cortina 2026, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi ha visto un cambio di volto in diretta.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Petrecca Olimpiadi

Argomenti discussi: Rai Sport in rivolta, Antinelli accusa: Petrecca non aveva competenze per la cerimonia olimpica, lo avevamo avvertito; Milano Cortina 2026, Non solo Raisport, tutta la Rai attacca Petrecca: sciopero firme anche per Gr e Tg. Retroscena di Antinelli; Disastro olimpico, la slavina Petrecca finisce pure sul NYT; Rula Jebreal: Odio contro Pucci? A Sanremo Meloni voleva impedirmi di parlare, vuole solo distrazione di massa.

Antinelli su Petrecca e la cerimonia delle Olimpiadi: Non aveva le competenze, l’avevamo avvisatoIl telecronista e membro del Cdr di Raisport racconta i retroscena della rivolta contro il direttore: Ci ha risposto in malo modo. Non è una questione politica, ha contro anche quelli di destra Nel ... ilfattoquotidiano.it

Caso Petrecca, Antinelli rompe il silenzio e spara a zero. La verità su ATP Finals e Mondiali, tensione alle stelle in casa RaiCaso Petrecca, Antinelli rompe il silenzio e spara a zero. La verità su ATP Finals e Mondiali, tensione alle stelle in casa Rai ... sport.virgilio.it

Alessandro Antinelli (CdR di Rai Sport) a @fanpage: «Petrecca ci dice "rimuovo Bulbarelli, faccio io la telecronaca". Credevo di non avere capito bene. Gli abbiamo detto che non aveva minimamente le competenze per fare questa cosa» 1/4 #MilanoCortina20 x.com

“Abbiamo detto a Petrecca che non aveva minimamente le competenze per fare questa cosa. Il consiglio è stato di farla fare a Stefano Bizzotto, quello con più Olimpiadi in attività di noi, ma gli abbiamo fatto altri nomi, ma la sua risposta è stata scomposta, ha d - facebook.com facebook