Questa mattina a Bologna sono stati trovati cavi tranciati sulla linea ad alta velocità, un gesto che sembra mirato a sabotare i lavori. Nei pressi della stazione di Pesaro, una cabina elettrica è stata avvolta dalle fiamme, probabilmente appiccate intenzionalmente. A Milano, invece, antagonisti e sostenitori di ProPal si sono ritrovati nel mirino delle contestazioni, in un clima di tensione crescente.

Cavi tranciati a Bologna sulla linea ad alta velocità, fiamme anche in una cabina elettrica vicino ai binari nei pressi della stazione di Pesaro. Sabotaggio, dice chiaro e tondo Ferrovie dello Stato, che con Rfi gestisce la rete ferroviaria italiana. Si spinge più in là il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini: "Probabilmente è un atto di terrorismo, di interruzione sull'alta velocità da parte di anarchici e casinisti vari. Qua, alle Olimpiadi, c'è l'Italia bella e là c'è l'Italia minoritaria che però fa danni". Di certo, la circolazione è stata rallentata per gran parte della mattina, con ritardi fino a due ore per Alta Velocità, Intercity e Regionali, questi ultimi in alcuni casi cancellati o limitati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - A Milano antagonisti e ProPal contro le Olimpiadi. Sabotaggi a Bologna

Sabato a Milano si prepara una giornata di tensione.

Questa mattina il PalaSharp di Milano è stato occupato dagli antagonisti che protestano contro le Olimpiadi.

Argomenti discussi: Milano si blinda con seimila agenti e zone rosse. In due cortei gli antagonisti cercano l'aggancio con i maranza; Le Utopiadi, tre giorni di lotta e politica contro Milano-Cortina; Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Olimpiadi, l'altra faccia della medaglia a Milano: occupato il Palasharp e il corteo al Politecnico contro l'Ice.

Milano, scontri tra antagonisti e polizia a Corvetto: la polizia risponde con cariche e idranti. Fermate 6 personeSono circa un migliaio le persone che si sono radunate a Milano in piazza Medaglie d'Oro, nel quartiere di Porta Romana, per la manifestazione promossa dal Comitato ... ilmattino.it

Milano Cortina 2026, le proteste tra Utopiadi, ProPal e No Ice: gli antagonisti occupano l'ex Palasharp e fanno la fiaccolata anti-olimpicaCon l’arrivo della Fiamma Olimpica a Milano si accende anche la mobilitazione contro Milano Cortina 2026. Le contestazioni in programma in occasione ... affaritaliani.it

ANSA.it. . MILANO CORTINA | Corteo contro i Giochi olimpici, scontri a Milano tra agenti e antagonisti. Sei manifestanti sono stati fermati per essere portati in questura. #ANSA facebook

Mentre il mondo elogia l’Italia per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, oggi a Milano gli antagonisti e i centri sociali hanno organizzato un corteo contro le Olimpiadi con violenza, bombe carta sulla polizia, binari bloccati, elogi ai filo Hamas. La vergogna d’ x.com