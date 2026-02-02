ucraina nuovi attacchi russi sulla rete ferroviaria

Nuovi attacchi russi colpiscono la rete ferroviaria in Ucraina. Le esplosioni si sono verificate nelle ultime ore, provocando danni e blocchi sui binari. La situazione resta tesa e le autorità cercano di gestire l’emergenza, mentre le truppe russe continuano a colpire strategicamente questa infrastruttura. Nessuna tregua all’orizzonte, e la popolazione vive nel timore di ulteriori raid.

In Ucraina non cessano gli attacchi russi. Gli ultimi attacchi aerei sono concentrati sulla rete ferroviaria. Lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky, mentre il Paese, nel pieno dell’inverno, sta affrontando la peggiore crisi energetica di sempre dopo una serie di attacchi russi a siti energetici. “L’esercito russo, come nei giorni precedenti, sta concentrando i suoi sforzi sul terrore della nostra logistica, principalmente sulla rete ferroviaria”, ha dichiarato Zelensky sui social media, citando gli attacchi che hanno colpito la regione di Dnipropetrovsk (Ucraina centro-orientale) e Zaporizhzhia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Il 23 dicembre, le autorità ucraine hanno riferito di nuovi attacchi russi nella regione di Odessa, che hanno causato interruzioni di corrente in diverse aree del paese.

