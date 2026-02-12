La street art rende omaggio a Anna Magnani a via Margutta. Dal 19 febbraio al 10 maggio, il Margutta Veggy Food & Art ospita una mostra collettiva dedicata alla diva del cinema italiano. Gli artisti usano murales e installazioni per raccontare la sua figura e il suo contributo alla cultura italiana. L’esposizione invita i passanti a scoprire l’eredità di Magnani attraverso l’arte urbana.

Cosa: Una mostra collettiva di street art dedicata alla leggendaria Anna Magnani. Dove e Quando: Presso Il Margutta Veggy Food & Art, Roma, dal 19 febbraio al 10 maggio 2026. Perché: Per celebrare i 70 anni dal Premio Oscar dell’attrice attraverso il linguaggio contemporaneo dell’arte urbana. A settant’anni esatti da quel 1956 che la vide trionfare a Hollywood, Roma torna a omaggiare la sua musa più autentica, Anna Magnani. In quella via Margutta che fu teatro della sua vita quotidiana e dei suoi incontri artistici più fecondi, quindici protagonisti della scena street art contemporanea si riuniscono per reinterpretare il volto e l’anima di “Nannarella”. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - ANNAmo’: la street art celebra Anna Magnani a via Margutta

Approfondimenti su Anna Magnani

Una mostra celebra Anna Magnani a settant’anni dal suo trionfo del 1956.

Roma si anima con un nuovo murale dedicato a Anna Magnani.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Anna Magnani

