Annamo' | la street art incontra Anna Magnani nella sua via Margutta

Una mostra celebra Anna Magnani a settant’anni dal suo trionfo del 1956. Le strade di Via Margutta si riempiono di murales e installazioni che richiamano il volto e le scene più famose dell’attrice romana. La street art si mescola con la sua figura, creando un ponte tra il passato e il presente. La città si prepara ad accogliere visitatori e appassionati, curiosi di scoprire come l’arte urbana rende omaggio a una delle grandi interpreti del cinema italiano.

A settant’anni dalla consacrazione internazionale del 1956, Anna Magnani viene celebrata con una mostra che mette in dialogo l’eredità della sua arte cinematografica e il linguaggio dell’arte urbana.Dal 19 febbraio al 10 maggio 2026, negli spazi espositivi de Il Margutta Veggy Food & Art, sarà.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

'ANNAmo", a Roma la street art incontra Anna Magnani

Roma si anima con un nuovo murale dedicato a Anna Magnani.

Prato, Centro Pecci: Monica Guerritore racconta la sua "Anna Magnani"

