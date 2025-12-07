Conte logora chi non ce l’ha la Juve è un sentimento che porta dentro Gazzetta
Giornata di Napoli-Juventus e quindi di Antonio Conte e Luciano Spalletti. Scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo: Antonio vive a Torino ed è lì che è andato a ricaricarsi dopo Bologna, per evitare la tempesta e trovare di nuovo serenità e lucidità. Doveva ragionare, lontano dalla pressione di Napoli. E prendersi una pausa dal campo. Forse, per mandare un ennesimo messaggio alla squadra. Un reset completo, uno “scurdammoce ‘o passato” per dirla alla napoletana, lui che adesso un po’ figlio di Napoli si sente per davvero. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
