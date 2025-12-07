Conte logora chi non ce l’ha la Juve è un sentimento che porta dentro Gazzetta

Ilnapolista.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata di Napoli-Juventus e quindi di Antonio Conte e Luciano Spalletti. Scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo: Antonio vive a Torino ed è lì che è andato a ricaricarsi dopo Bologna, per evitare la tempesta e trovare di nuovo serenità e lucidità. Doveva ragionare, lontano dalla pressione di Napoli. E prendersi una pausa dal campo. Forse, per mandare un ennesimo messaggio alla squadra. Un reset completo, uno “scurdammoce ‘o passato” per dirla alla napoletana, lui che adesso un po’ figlio di Napoli si sente per davvero. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

conte logora chi non ce l8217ha la juve 232 un sentimento che porta dentro gazzetta

© Ilnapolista.it - Conte logora chi non ce l’ha, la Juve è un sentimento che porta dentro (Gazzetta)

News recenti che potrebbero piacerti

conte logora ce l8217haConte logora chi non ce l’ha, la Juve è un sentimento che porta dentro (Gazzetta) - Conte a Torino è andato a ricaricarsi dopo Bologna, per evitare la tempesta e trovare di nuovo lucidità. Riporta ilnapolista.it

Napoli, Conte si ferma fino a lunedì. Zazzaroni: "La panchina logora anche chi ce l’ha" - Inizia così il fondo pubblicato in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport scritto dal direttore ... Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Conte Logora Ce L8217ha