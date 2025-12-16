Quando il potere logora e toglie il sonno a chi ce l'ha | i babbuini dominanti dormono meno e peggio degli altri

Uno studio rivela che il potere può influire negativamente sulla qualità del sonno, anche tra i babbuini dominanti. Questi individui, infatti, dormono meno e in modo meno riposante rispetto agli altri, a causa della presenza di numerosi compagni che li disturbano durante la notte. Un risultato che evidenzia i costi nascosti dell'essere al vertice della gerarchia sociale.

