Anguillara Sabazia Il Procuratore Capo di Civitavecchia Liguori | Il femminicidio di Federica Torzullo per mano del marito Claudio Carlomagno è un dato acquisito Movente | la separazione Indagini su eventuali complici

A Anguillara Sabazia, la polizia ha confermato che il femminicidio di Federica Torzullo, uccisa dal marito Claudio Carlomagno, è un fatto ormai accertato. Il procuratore capo di Civitavecchia, Liguori, ha detto chiaramente che si tratta di un omicidio legato alla separazione tra i due. Le indagini continuano, ora si cerca di capire se ci siano stati complici o altre persone coinvolte. La scena del delitto e i dettagli sulla relazione tra Federico e Claudio sono al centro delle verifiche degli inquirenti.

Cronache Cittadine CIVITAVECCHIA ANGUILLARA SABAZIA – È ormai chiaro che le indagini e le ricostruzioni effettuate dagli inquirenti sulla morte di L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Anguillara Sabazia. Il Procuratore Capo di Civitavecchia Liguori: «Il femminicidio di Federica Torzullo per mano del marito Claudio Carlomagno è un dato acquisito». Movente: la separazione. Indagini su eventuali complici Approfondimenti su Federica Torzullo Femminicidio Federica Torzullo, il procuratore conferma il movente: "È la separazione". Indagini su possibili complici Il procuratore di Civitavecchia, Alberto Liguori, ha confermato che il femminicidio di Federica Torzullo è avvenuto a causa della separazione tra lei e il marito. Scomparsa Federica Torzullo, trovato un cadavere sepolto nell'azienda del marito Claudio Carlomagno ad Anguillara Sabazia Scomparsa Federica Torzullo, 41 anni, avvenuta l’8 gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia, si è conclusa con il ritrovamento di un cadavere sepolto nell’azienda del marito, Claudio Carlomagno. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Femminicidio di Federica Torzullo, il procuratore Liguori: «La versione di Carlomagno è incerta, ... Ultime notizie su Federica Torzullo Argomenti discussi: Femminicidio Federica Torzullo: sabato 7 febbraio l'ultimo saluto. Lutto cittadino ad Anguillara Sabazia; Federica Torzullo, i funerali si terranno sabato ad Anguillara: nulla osta della Procura di Civitavecchia e lutto cittadino; Federica Torzullo maltrattata e vessata per anni prima di essere uccisa: la nuova pista su Claudio Carlomagno; Federica Torzullo, i funerali nella stessa chiesa dei suoceri. Carlomagno scrive al figlio: Nella lettera non c'è pentimento. Anguillara Sabazia – Femminicidio Torzullo, il procuratore: Possibile presenza di terze persone prima, durante o dopo il delittoANGUILLARA SABAZIA - La morte di Federica per mano del coniuge Carlomagno Agostino Claudio è un dato ormai acquisito. Con parole nette il procuratore della R ... etrurianews.it Delitto di Anguillara, il Pm: Fu femminicidio. Il movente, i possibili complici e l’appello: Ora spegnere i riflettoriIl procuratore Alberto Liguori interviene per fare il punto sulle indagini. Poi l'appello: Ora tutelare il minore orfano e consentirgli di tornare alla sua vita ... dire.it Carissimi utenti, L’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” Vi invitano alla presentazione di «MONSIEUR SOLEIL – Oltre le apparenze» di Paola Sbarbada Ferrari. Tra i giardini di Parigi, un incontro inattes - facebook.com facebook Ieri Anguillara Sabazia era un unico respiro spezzato. Una comunità ferita ma unita ha salutato Federica Terzulli con dignità e amore. Poi la notizia: Zoe, 17 anni, uccisa dopo un rifiuto. Non è follia. È violenza. Basta. Per Federica. Per Zoe. Per tutte. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.