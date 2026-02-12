Anguillara Sabazia Il Procuratore Capo di Civitavecchia Liguori | Il femminicidio di Federica Torzullo per mano del marito Claudio Carlomagno è un dato acquisito Movente | la separazione Indagini su eventuali complici

A Anguillara Sabazia, la polizia ha confermato che il femminicidio di Federica Torzullo, uccisa dal marito Claudio Carlomagno, è un fatto ormai accertato. Il procuratore capo di Civitavecchia, Liguori, ha detto chiaramente che si tratta di un omicidio legato alla separazione tra i due. Le indagini continuano, ora si cerca di capire se ci siano stati complici o altre persone coinvolte. La scena del delitto e i dettagli sulla relazione tra Federico e Claudio sono al centro delle verifiche degli inquirenti.

CIVITAVECCHIA ANGUILLARA SABAZIA – È ormai chiaro che le indagini e le ricostruzioni effettuate dagli inquirenti sulla morte di

