Scomparsa Federica Torzullo trovato un cadavere sepolto nell' azienda del marito Claudio Carlomagno ad Anguillara Sabazia

Scomparsa Federica Torzullo, 41 anni, avvenuta l’8 gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia, si è conclusa con il ritrovamento di un cadavere sepolto nell’azienda del marito, Claudio Carlomagno. Durante le indagini, i Carabinieri avevano rilevato tracce di sangue in diverse zone, tra cui l’abitazione, l’auto e un cantiere. La scoperta rappresenta un passo importante nel caso, ancora sotto approfondimento.

La 41enne era scomparsa l'8gennaio 2026, nel corso delle prime indagini i Carabinieri avevano repertato "tracce di sangue ovunque: all'interno dell'abitazione dei coniugi, sugli abiti di lavoro del marito, nella sua auto e anche in una cava e in un mezzo di lavoro " Svolta nel caso di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, l'8 gennaio 2026: nell'azienda del marito Claudio Carlomagno è stato trovato un cadavere. Il corpo era sepolto all’interno della sede operativa in via Comunale di San Francesco, dove il marito di Federica Torzullo gestiva la sua attività e i camion aziendali. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Nella giornata di oggi, i carabinieri hanno rinvenuto un cadavere nell’azienda del marito di Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia. La persona trovata, ancora da identificare, si aggiunge alle indagini in corso sulla scomparsa della donna, avvenuta recentemente nella provincia di Roma. Le autorità stanno lavorando per chiarire le circostanze del ritrovamento e verificare eventuali collegamenti con il caso Torzullo.

Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara lo scorso 8 gennaio, è stata trovata morta nel deposito dell’azienda del marito, specializzata in movimentazione terra. Il corpo è stato rinvenuto nella sede operativa situata nella via della ditta. L’indagine è in corso per chiarire le circostanze della morte e le cause della scomparsa.

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, sparita dall'8 gennaio. Questa mattina i carabinieri hanno trovato un cadavere sepolto nella sede operativa dell'azienda del marito, Claudio Carlomagno, in via Comunale San Francesco, vicino alla

