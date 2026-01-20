He Entos Thalassa | si inaugura la personale dell' artista reggina Elvira Sirio
Venerdì 23 gennaio alle ore 17, presso Palazzo Alvaro a Reggio Calabria, si inaugura la mostra personale di Elvira Sirio intitolata “He Entos”. L’evento, introdotto dai saluti istituzionali della Città Metropolitana e seguito dalla presentazione in Sala Perri, rappresenta un’occasione per scoprire il lavoro dell’artista reggina. La mostra rimarrà aperta nel corso della settimana, offrendo al pubblico l’opportunità di esplorare le sue creazioni.
Venerdì 23 gennaio alle ore 17, a Palazzo Alvaro, dopo la presentazione dell’evento ed i saluti istituzionali della Citta’ Metropolitana di Reggio Calabria,presso l’adiacente Sala Perri, si terra’ l’inaugurazione della mostra personale dell’artista reggina Elvira Sirio dal titolo “He Entos.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Al Galata Museo del Mare inaugura la mostra “Inquietudini” dell’artista genovese Jean
Leggi anche: Alla galleria ARTtime personale dell'artista milanese Marina Berra
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.