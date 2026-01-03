Aumento dei pedaggi sull’A3 allarme dei sindacati | Rischio per trasporto merci e territori

L’aumento dei pedaggi sull’A3, previsto per i mezzi pesanti, ha suscitato preoccupazioni tra i sindacati e le autorità locali. Nonostante le rassicurazioni che l’incremento riguarderà esclusivamente il trasporto di merci e non auto o moto, si evidenziano possibili ripercussioni sui territori e sul settore logistico. La questione rimane al centro del dibattito pubblico, con attenzione alle implicazioni economiche e sociali per le comunità coinvolte.

Aumento pedaggi: imbarazzo nella maggioranza, ritirato l'emendamento - Dietrofront della maggioranza sull'emendamento al decreto infrastrutture che prevedeva l'aumento dei pedaggi in autostrada dal primo agosto. repubblica.it

Autostrade, verso l’aumento dei pedaggi dal primo agosto - Lo si legge nella relazione tecnica all'emendamento, che quantifica le necessità della società in circa 90 milioni di euro annui, "corrispondenti agli introiti aggiuntivi attesi dall'incremento del ... repubblica.it

Pedaggi in aumento dell’1,5% per A4 e Valdastico. Stangata in arrivo sul fronte dell’Rc auto. Rincari dovuti anche alla nuova legge di bilancio mentre il prezzo del gasolio supera quello della benzina. - facebook.com facebook

Il 2026 inizia con i rincari del Governo Meloni: aumenta il costo del diesel, aumenta il costo delle sigarette e del tabacco trinciato, aumenta il costo dei pedaggi autostradali, aumenta l’RC Auto. Un aumento stimato dei costi di 900 milioni di euro l’anno. Con qu x.com

