Anche Tajani attacca Albanese per le parole non dette | Comportamenti affermazioni e iniziative non adeguate all’incarico

Tajani attacca Francesca Albanese, accusandola di aver tenuto comportamenti, affermazioni e iniziative non adeguate al suo incarico di relatrice speciale dell’Onu. Il ministro degli Esteri ha criticato pubblicamente le sue posizioni, sottolineando che non rispecchiano quelle del governo italiano. La polemica si accende nel momento in cui Albanese continua a esprimere le sue opinioni, lasciando aperto il confronto tra le istituzioni italiane e l’ente internazionale.

“Le posizioni di Francesca Albanese nel suo ruolo di relatrice speciale dell’Onu non rispecchiano quelle del governo italiano. I suoi comportamenti, le sue affermazioni e iniziative non sono adeguate all’incarico che ricopre all’interno di un organismo di pace e garanzia come le Nazioni Unite”. Dopo una giornata di dichiarazioni da parte di Parigi e Berlino, si unisce anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al coro di condanna per le parole non dette ( basta ascoltare il video integrale, senza tagli ). Giovedì prima la Francia, poi Germania (oltre a tutta la destra di governo italiana) hanno attaccato la Relatrice speciale dell’Onu per la Palestina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Anche Tajani attacca Albanese per le parole non dette: “Comportamenti, affermazioni e iniziative non adeguate all’incarico” Approfondimenti su Albanese Onu Assalto a La Stampa, Rampelli: Parole di Albanese? "Forse la più grave tra sue affermazioni" – Il video Francesca Albanese dopo la richiesta di Francia e Germania: “Mai dette quelle parole su Israele, non mi dimetto” Francesca Albanese smentisce di aver mai pronunciato quelle parole su Israele, respingendo le accuse di Francia e Germania. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Albanese Onu Tajani: sventato attacco hacker a sitiAbbiamo sventato una serie di cyberattacchi a sedi del ministero degli Esteri, a cominciare da Washington e contro alcuni siti legati alle Olimpiadi 2026, inclusi alberghi di Cortina, ha detto il ti ... rainews.it Mosca attacca: 'Da Tajani calunnie sugli hacker russi'Nuovo scontro tra la Russia e l'Italia. Dopo le ricorrenti accuse di Mosca al presidente Sergio Mattarella, stavolta nel mirino di Maria Zakharova, la plenipotenziaria portavoce della diplomazia russa ... ansa.it Proteste e sabotaggi contro le Olimpiadi, Tajani nel mirino degli hacker filorussi: la sinistra attacca ferocemente il governo ma è più morbida contro i vandali Il ministro Piantedosi accusa: “C’è chi mira al caos generalizzato”. Bonelli evoca la «”trategia della ten - facebook.com facebook Proteste e sabotaggi contro le Olimpiadi, Tajani nel mirino degli hacker filorussi: la sinistra attacca ferocemente il governo ma è più morbida contro i vandali x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.