Assalto a La Stampa Rampelli | Parole di Albanese? Forse la più grave tra sue affermazioni – Il video

Open.online | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2025 "C'è un clima di radicalizzazione, spesso figlia della semplificazione dell'idioma. Il linguaggio si è semplificato diventando preda dell'aggressività. Per quanto riguarda le parole di Francesca Albanese, quella è una delle sue dichiarazioni improvvide per cui noi le avevamo criticata. Forse è la sua dichiarazione più grave. Ma dobbiamo essere ottimisti, perché l'inflazione dei social ha raggiunto il suo picco e ora sta declinando" così il vicepresidente della Camera Rampelli, a margine dell'evento sui 75 anni di Agi. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

assalto stampa rampelli paroleAssalto a La Stampa, Rampelli: Parole di Albanese? "Forse la più grave tra sue affermazioni" – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2025 "C'è un clima di radicalizzazione, spesso figlia della semplificazione dell'idioma. msn.com scrive

assalto stampa rampelli paroleAssalto a La Stampa, Rampelli: Parole di Albanese? "Forse la più grave tra sue affermazioni" - (Agenzia Vista) "C'è un clima di radicalizzazione, spesso figlia della semplificazione dell'idioma. Da stream24.ilsole24ore.com

assalto stampa rampelli paroleAlbanese sull’assalto alla Stampa: “Sia monito per i giornalisti”. Meloni: “Parole gravi” - Calenda: “Sinistra si dovrà vergognare di lei” ... Segnala msn.com

assalto stampa rampelli paroleAssalto a La Stampa, Albanese: "Condanno ma sia monito". Meloni: "Giustificare è grave" - Bufera per le parole della relatrice speciale dell'Onu dopo il raid nella redazione del quotidiano Bufera per le parole di Francesca Albanese dopo gli atti di violenza compiuti ieri nella redazione de ... Da msn.com

assalto stampa rampelli paroleL’assalto alla Stampa dimostra che espellere l’imam è una stupidaggine - I giovani che hanno devastato il mio amato giornale lo hanno fatto in nome delle stesse idee (il 7 ottobre è l’inizio della resistenza ... Si legge su huffingtonpost.it

assalto stampa rampelli paroleLe parole di Francesca Albanese dopo l'attacco a La Stampa - "Con i giornalisti senza se e senza ma" ribadisce AVS ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Assalto Stampa Rampelli Parole