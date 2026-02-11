Parigi chiede le dimissioni di Francesca Albanese | Parole oltraggiose contro Israele E lei rilancia il film su Gaza

La parabola di Francesca Albanese sembra avviata definitivamente verso la sua fase discendente. Da personalità intoccabile, la relatrice speciale Onu è passata ad essere una collezionista di condanne per le sue affermazioni contro Israele e per la sua vicinanza con esponenti di spicco dei terroristi di Hamas, da ultimo durante l' Al Jazeera forum, durante il quale ha definito lo Stato ebraico "nemico dell'umanità". E ora, anche la sua posizione alle Nazioni Unite inizia a traballare. La Francia, infatti, ha espresso la sua intenzione di chiederne le dimissioni al prossimo Consiglio dei diritti umani, previsto per il 23 febbraio.

