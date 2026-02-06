Workshop per i giovani volontari della Protezione Civile della provincia di Genova

Oggi si è svolto un workshop dedicato ai giovani volontari della Protezione Civile di Genova. L’evento ha riunito i giovani che, con entusiasmo, si preparano a prendere in mano le fila delle emergenze future. Durante l’incontro, sono state affrontate le tecniche di intervento e le procedure di sicurezza, con l’obiettivo di rafforzare il loro ruolo nella macchina dei soccorsi. È un passo importante per garantire un ricambio generazionale e mantenere alta l’efficienza delle operazioni di emergenza.

Ciascuna organizzazione di volontariato di protezione civile annovera, tra i propri iscritti, una componente di volontari più giovani: figure fondamentali nel processo di un fisiologico futuro ricambio generazionale.Promosso dal coordinamento di Genova, nel pomeriggio di sabato 7 febbraio, presso.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Protezione Civile Genova Caneva, nuova sede per i volontari della protezione civile Caneva ha inaugurato una nuova sede per i volontari della protezione civile, progettata per migliorare l’efficienza delle attività di emergenza e supporto al territorio. Mille volontari della protezione civile in campo per le Olimpiadi Mille volontari della protezione civile si sono messi subito a disposizione per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Protezione Civile Genova Argomenti discussi: Pagine giovani ed Eurodesk; Public speaking e storytelling, grande partecipazione al workshop di NEXT per i giovani del territorio; INDIRE in tour per il Salone dello Studente; Takeoff entra nel vivo. Agli Hangar creativi il primo workshop gratuito su progettazione sociale e inclusione. Workshop per i giovani volontari della Protezione Civile della provincia di GenovaCiascuna organizzazione di volontariato di protezione civile annovera, tra i propri iscritti, una componente di volontari più giovani: figure fondamentali nel processo di un fisiologico futuro ricambi ... genovatoday.it Cei: Pastorale giovanile, per il Workshop Fede e Vita iscrizioni aperte fino al 19 febbraioIo sono venuto perché abbiano la vita. Da questa promessa nasce il Workshop Fede e Vita, appuntamento formativo pensato per chi, ogni giorno, accompagna i giovani nel loro cammino umano e spiritua ... agensir.it Maltempo in Campania: Frana a Cetara, sopralluogo della Protezione Civile facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.