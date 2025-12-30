Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | stabilite le sedi dei campi base di Protezione civile in provincia di Sondrio
È stata approvata in provincia di Sondrio la collocazione dei campi base di Protezione civile in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La delibera regionale, proposta dall’assessore Romano La Russa e coordinata con altri esponenti, definisce le modalità operative e i dispositivi di sicurezza per garantire un’efficace gestione delle emergenze durante l’evento. Questa decisione fa parte di un piano più ampio di preparazione e sicurezza per l’importante manifestazione sportiva internazionale.
Con una delibera di Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa in concerto con gli assessori Guido Bertolaso (Welfare) e Massimo Sertori (Enti locali e Montagna), è stato approvato il 'Piano operativo dei dispositivi di Protezione civile e di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
