anche gozi contro albanese il giovane leghista in love con giorgia e altre pillole

Sandro Gozi si schiera contro Francesca Albanese, la relatrice dell’Onu sui territori palestinesi. Il giovane leghista, noto per il suo appoggio a Giorgia Meloni, si unisce ad altri francesi che chiedono di escluderla. La polemica si fa sempre più calda e rischia di dividere ulteriormente le posizioni già tese sulla questione palestinese.

C’è pure l’italico prodiano Sandro Gozi tra i francesi che vogliono dare il benservito a Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ Onu per i territori palestinesi. Gozi, eurodeputato italiano eletto in Francia e segretario generale del Partito democratico europeo, è uno dei firmatari del documento che ha messo nel mirino l’intervento tenuto il 7 febbraio a Doha, in un forum organizzato da Al Jazeera, nel corso del quale Albanese ha parlato di un «nemico comune dell’umanità», che secondo i suoi detrattori era un riferimento a Israele, che però in quella frase non era stato citato. Albanese ha poi cercato di spiegare che «il nemico comune dell’umanità è il sistema che ha reso possibile il genocidio in Palestina, incluso il capitale finanziario che lo finanzia, gli algoritmi che lo oscurano e le armi che lo rendono possibile». 🔗 Leggi su Lettera43.it

