Ddl sul consenso Giorgia Meloni in imbarazzo | la premier vittima della trappola leghista
L’apparente unità tra maggioranza e opposizioni sulla violenza di genere si è rivelata un’illusione. Il caos esploso al Senato sul disegno di legge che introduce il principio del consenso libero e attuale ha mostrato quanto fragile fosse quel fronte comune e ha lasciato una vittima politica evidente: la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, rimasta alla Camera in attesa del voto sul reato di femminicidio mentre, a Palazzo Madama, l’accordo raggiunto nei giorni precedenti veniva fatto saltare. Roccella, convinta di poter celebrare un successo politico nel giorno simbolico del 25 novembre, aveva parlato di «momento storico» nel suo intervento iniziale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? Avanza alla Camera la riforma sul reato di violenza sessuale, che introduce nel codice penale il principio del consenso libero e attuale. Il testo, approvato all’unanimità, nasce dall’intesa tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del P - facebook.com Vai su Facebook
Tre anni di Governo e un consenso che non solo resiste, ma continua a crescere. Se il tempo, in politica, di solito logora, la leadership di Giorgia Meloni fa eccezione: si rafforza, in Italia e nel mondo. Con buona pace di un “campo largo” che, a forza di perdere Vai su X
Tensioni in Commissione Giustizia sul DDL Consenso e Violenza Sessuale: Cosa Cambierà? - Recentemente, la Commissione Giustizia del Senato ha vissuto un momento di grande tensione durante la discussione del disegno di legge (ddl) sulla violenza sessuale, già approvato alla Camera. notizie.it scrive
La destra frena su ddl consenso, salta il patto Meloni-Schlein. Il femminicidio è legge - La richiesta di approfondimento del Carroccio blocca l'approdo in Aula. Si legge su ansa.it
Stop della destra sul ddl consenso: si incrina l’intesa Meloni-Schlein. Via libera invece alla legge sul femminicidio - Il ddl consenso si ferma al Senato per richiesta di approfondimenti della Lega. Scrive mam-e.it