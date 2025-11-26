L’apparente unità tra maggioranza e opposizioni sulla violenza di genere si è rivelata un’illusione. Il caos esploso al Senato sul disegno di legge che introduce il principio del consenso libero e attuale ha mostrato quanto fragile fosse quel fronte comune e ha lasciato una vittima politica evidente: la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, rimasta alla Camera in attesa del voto sul reato di femminicidio mentre, a Palazzo Madama, l’accordo raggiunto nei giorni precedenti veniva fatto saltare. Roccella, convinta di poter celebrare un successo politico nel giorno simbolico del 25 novembre, aveva parlato di «momento storico» nel suo intervento iniziale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ddl sul consenso, Giorgia Meloni in imbarazzo: la premier vittima della trappola leghista