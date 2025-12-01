Francesca Albanese Bologna non revoca per ora la cittadinanza onoraria Il leghista Di Benedetto | Persa un occasione
Niente da fare. Bologna non revocherà per ora la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. Stasera al Consiglio comunale è stata votata l’ammissibilità ma non l’urgenza dell’ordine del giorno presentato dal leghista Matteo Di Benedetto per ottenere un passo indietro da parte dell’amministrazione sulla relatrice speciale Onu sui territori palestinesi occupati. «Persa un’occasione per dimostrare di non essere politicamente suddita della sinistra di Albanese». «La revoca non è solo un atto dovuto, è un gesto di rispetto verso la nostra comunità e verso quei valori che non possono essere piegati a convenienze politiche del momento. 🔗 Leggi su Open.online
