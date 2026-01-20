Le previsioni per il 2026 indicano una ripresa nel settore delle costruzioni, con un aumento stimato del 5,6% degli investimenti e un progresso del 12% nelle opere pubbliche. La riqualificazione abitativa, dopo la fase di declino post-superbonus, potrebbe registrare una crescita del 3,5% grazie alla proroga degli incentivi fiscali. Questi dati suggeriscono un percorso di consolidamento e sviluppo nel settore edilizio italiano.

Le previsioni del 2026 sono positive: gli investimenti torneranno a crescere (+5,6% su base annua), le opere pubbliche segneranno un progresso del 12% e pure il mercato della riqualificazione abitativa, dopo la depressione causata dalla fine del superbonus, potrebbe crescere del 3,5% grazie alla proroga per 12 mesi degli incentivi fiscali prevista nell’ultima legge di bilancio. Così oggi l’Associazione nazionale dei costruttori edili ha potuto affermare che il settore delle costruzioni è “il motore del pil e dell’occupazione”: tra il 2021 e il 2025, secondo l’Ance, ha generato da solo 350mila nuovi posti di lavoro, portando a un aumento del 20% dell’occupazione complessiva grazie alla realizzazione e alla manutenzione di strade, ponti, scuole, reti idriche o energetiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ance, previsioni rosee per il 2026: costruzioni in ripresa grazie all'”ultimo miglio” del Pnrr

Leggi anche: Pnrr, Meloni “Siamo all’ultimo miglio, Comuni protagonisti di una sfida decisiva”

Pnrr, chiesta la nona rata. Meloni rivendica il successo: Italia capofila in Europa. Foti: siamo all’ultimo miglioL’Italia ha ricevuto dall’Unione Europea l’ottava rata del PNRR, per un valore di 12,8 miliardi di euro, dopo aver raggiunto con successo 32 obiettivi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

#OsservatorioAnce2026 Dati, scenari e focus su Pnrr, Piano Casa, bilancio 2025 e previsioni 2026 Un’occasione per leggere il presente e anticipare il futuro delle costruzioni in Italia ance.it/2026/01/il-fut… x.com

Sarà una giornata di allerta meteo rossa, arancione e gialla: le previsioni meteo per lunedì 19 gennaio - facebook.com facebook