Pnrr è l’ultimo miglio dei cantieri Foti | Ora serve un colpo di reni

Il governo spinge per accelerare i lavori del Pnrr, ormai agli ultimi passi. A meno di un anno dalla scadenza, sono stati già spesi 153 miliardi di euro, ma ora servono decisioni rapide e azioni concrete per rispettare le scadenze. Il ministro Foti chiede un vero e proprio scatto, un colpo di reni per chiudere i cantieri e portare a casa i risultati promessi. La sfida è tutta da vincere, e il tempo stringe.

È l'ultimo miglio per il Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. A meno di un anno dal termine, il 'pacchetto' ha già visto mobilitati in Italia 153 miliardi di euro, per 16.000 cantieri aperti (il 66% in fase avanzata o completati), e "13,5 miliardi solo in Emilia-Romagna ", come assicura la Regione. Il conto alla rovescia è partito: entro il 31 agosto vanno completati gli obiettivi intermedi e il 30 settembre scadrà il termine per le richieste di pagamento, mentre il 31 dicembre è l'ultimo giorno utile per il pagamento finale. "Siamo ottimisti sulla liquidazione, ma l'ultimo miglio è il più difficile: dobbiamo raggiungere 150 obiettivi – puntualizza Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pnrr, è l'ultimo miglio dei cantieri. Foti: "Ora serve un colpo di reni"

