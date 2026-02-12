Amministratore del Fellini a giudizio | Negò l’accesso all’aeroporto Chiesto risarcimento milionario

L’amministratore delegato dell’aeroporto di Rimini, Leonardo Corbucci, si trova sotto processo per aver negato l’accesso all’aeroporto. I giudici hanno ascoltato le accuse di violenza privata e omissione d’atti d’ufficio. Nel frattempo, l’Aeroclub, parte civile nel procedimento, ha chiesto un risarcimento milionario. La prossima udienza deciderà se ci sono le condizioni per andare a processo o se le accuse verranno archiviate.

È una richiesta di risarcimento milionaria quella avanzata nei giorni scorsi in tribunale a Rimini al termine dell’ultima udienza del processo contro Leonardo Corbucci, l’amministratore delegato dell’ aeroporto ’Fellini’ di Rimini alla sbarra per le accuse di violenza privata e omissione d’atti d’ufficio nei confronti dell’ Aeroclub, costituitosi parte civile nel procedimento e rappresentato dagli avvocati Paolo Righi e Alessandro Pierotti. E sono stati gli stessi legali dell’Aeroclub, al termine dell’ultima udienza, ad avanzare la richiesta di un risarcimento quantificato in un milione e 600mila euro circa per i danni che, con le proprie condotte, l’ad Corbucci avrebbe arrecato all’Aeroclub di Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

