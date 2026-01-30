Famiglia Astori riceve risarcimento milionario dopo tragicità calcistica del 2018

La famiglia di Davide Astori riceve un risarcimento milionario. Dopo la tragedia del 2018, l’ospedale di Careggi ha versato oltre un milione di euro. La sentenza ha condannato il medico Giorgio Galanti a un anno di reclusione con pena sospesa per omicidio colposo. La famiglia si è vista riconoscere il danno subito per quella tragica scomparsa.

La famiglia del calciatore Davide Astori ha ricevuto un risarcimento di un milione e novanta mila euro da parte dell'ospedale fiorentino di Careggi, in seguito alla sentenza che ha condannato il medico Giorgio Galanti a un anno di reclusione con pena sospesa per omicidio colposo. Il verdetto, confermato dalla Corte di Cassazione, riguarda la morte del capitano della Fiorentina, avvenuta il 4 marzo 2018, durante il ritiro della squadra in un albergo di Udine. L'evento, che ha sconvolto il mondo del calcio italiano, è stato poi oggetto di un lungo procedimento giudiziario che ha messo in luce carenze nel controllo medico del giocatore.

