Aeroporto di Rimini | senza tasse nel 2026 il Fellini punta a 770mila passeggeri
L'aeroporto di Rimini, noto come Fellini, prevede di eliminare le tasse nel 2026, con l'obiettivo di raggiungere circa 770mila passeggeri. La decisione fa parte di una strategia volta a promuovere il traffico aereo e attrarre nuove compagnie. Sono già in corso le pianificazioni per l'introduzione di nuovi voli nel prossimo anno. Rimini si prepara a una fase di crescita nel settore del trasporto aereo.
Rimini, 21 dicembre 2025 – Via la tassa, si lavora già ai nuovi voli del 2026 dall’ aeroporto Fellini. L’abolizione della council tax (l’addizionale comunale) per gli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma, decisa dalla Regione dopo che il governo ha approvato l’emendamento bipartisan sulla questione, può valere tanto per il ‘Fellini’. Quanti passeggeri al Fellini nel 2025. A fare le previsioni era stato lo stesso Leonardo Corbucci, amministratore delegato di Airiminum (società di gestione dello scalo), all’incontro del 3 dicembre sulle strategie del turismo del 2026 organizzato da Visit Rimini, Federalberghi e Promozione alberghiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Il cinema riscopre Rimini : "Il Premio Fellini è solo l’inizio. Nel 2026 ospiteremo le riprese di film e serie tv"
Leggi anche: L'aeroporto "Fellini" punta a sicurezza e accessibilità: un piano di espropri per nuovi ingressi e parcheggi
Aeroporto, ora è ufficiale: la Regione azzera la council tax per il Ridolfi. Le compagnie potranno aumentare le rotte.
Via la tassa per l'aeroporto di Rimini: "Ora più appetibile, anche per le compagnie low-cost" - La Regione Emilia Romagna abolisce la "council tax" per gli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma ... msn.com
Aeroporto, piano Ryanair. Venti tratte per il raddoppio: "Ma senza tassa comunale" - L’aeroporto dell’Umbria è strategico per Ryanair e continua a esserlo. lanazione.it
NOVITÀ IN FINANZIARIA Il provvedimento permetterrà al “Federico Fellini” di attrarre nuove tratte e compagnie aeree, in particolare low-cost. AIRiminum 2014 Aeroporto di Rimini - San Marino - facebook.com facebook
La Regione Emilia Romagna abolisce la "council tax" per gli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma #Rimini #Attualita x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.