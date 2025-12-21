Aeroporto di Rimini | senza tasse nel 2026 il Fellini punta a 770mila passeggeri

L'aeroporto di Rimini, noto come Fellini, prevede di eliminare le tasse nel 2026, con l'obiettivo di raggiungere circa 770mila passeggeri. La decisione fa parte di una strategia volta a promuovere il traffico aereo e attrarre nuove compagnie. Sono già in corso le pianificazioni per l'introduzione di nuovi voli nel prossimo anno. Rimini si prepara a una fase di crescita nel settore del trasporto aereo.

Rimini, 21 dicembre 2025 – Via la tassa, si lavora già ai nuovi voli del 2026 dall' aeroporto Fellini. L'abolizione della council tax (l'addizionale comunale) per gli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma, decisa dalla Regione dopo che il governo ha approvato l'emendamento bipartisan sulla questione, può valere tanto per il 'Fellini'. Quanti passeggeri al Fellini nel 2025. A fare le previsioni era stato lo stesso Leonardo Corbucci, amministratore delegato di Airiminum (società di gestione dello scalo), all'incontro del 3 dicembre sulle strategie del turismo del 2026 organizzato da Visit Rimini, Federalberghi e Promozione alberghiera.

