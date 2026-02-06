Amici registrazione 6 Febbraio 2026 | le anticipazioni

Oggi, 6 febbraio 2026, ad Amici 25 si registra il primo passo verso il Serale. La puntata di oggi segna un momento importante, con i concorrenti che accelerano i tempi e un nuovo equilibrio che si forma nella gara. I professori e gli allievi si preparano a un percorso più intenso, mentre i fan seguono con attenzione ogni novità. La sfida si fa più serrata e il futuro del talent si decide in queste ore.

Amici 25 stringe i tempi verso il Serale e la registrazione di oggi, 6 febbraio 2026, segna un passaggio che cambia l’equilibrio della gara. Tra nuovi giudici in studio, ospiti musicali e una serie di prove che pesano sul futuro degli allievi, l’attenzione si concentra soprattutto sulle regole e sulle classifiche, perché da qui in avanti ogni posizione può fare la differenza. In particolare, a far parlare è la gestione delle sfide e la prima proposta di maglia, con opinioni contrapposte e un “no” che complica i piani. TrigNO si sfoga dopo essere stato scartato da Sanremo 2026 Amici anticipazioni: i giudici e l’ospite della registrazione del 6 febbraio. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

