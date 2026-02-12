È iniziata la gara olimpica di skeleton a Cortina d’Ampezzo e subito si vede che Amedeo Bagnis ha un buon ritmo. Dopo la prima manche, si trova al terzo posto, a poca distanza da Weston. L’Italia spera in una medaglia e finora Bagnis sembra confermarsi come il candidato più forte. La seconda run si svolgerà tra un’ora, poi gli altri turni domani sera.

Iniziata la gara olimpica di skeleton al maschile sulla Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo. L’Italia aveva grandi speranze per questo appuntamento (ricordiamo che sono quattro run, la seconda ci sarà tra un’ora, le altre domani in serata) e per ora Amedeo Bagnis si sta confermando uomo da medaglia. Nonostante una run non senza sbavature, l’azzurro è al terzo posto e in pienissima corsa per il podio. 56.37 il suo tempo che non è lontano neanche dalla potenziale medaglia d’oro: 16 centesimi pienamente recuperabili. Al comando c’è il grande favorito della gara, il britannico Matt Weston: per lui l’obiettivo del titolo è chiaro, ha iniziato con il record della pista in 56. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Amedeo Bagnis parte bene nello skeleton! Terzo dopo la prima manche, Weston non distante

Approfondimenti su Eugenio Monti

Amedeo Bagnis apre bene la sua gara di skeleton a Milano Cortina 2026.

Amedeo Bagnis si mantiene nella top 5 dopo la terza prova.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Eugenio Monti

Argomenti discussi: LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: i big disertano i test!; Skeleton, Amedeo Bagnis vola anche nella seconda prova e mette pressione a Matt Weston; LIVE Skeleton, Singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Bagnis vuole stupire; Skeleton, Amedeo Bagnis vola anche nella quarta prova ed è in scia a Matt Weston!.

Skeleton: Amedeo Bagnis secondo a Saint Mortiz in coppa del mondo, è argento europeoAncora una prestazione di rilievo nello skeleton per Amedeo Bagnis che conquista il secondo posto a Saint Moritz, penultima gara della stagione di Coppa del Mondo, che gli vale anche l'argento europeo ... ansa.it

https://www.oasport.it/2026/02/skeleton-amedeo-bagnis-vola-anche-nella-quarta-prova-ed-e-in-scia-a-matt-weston/ Amedeo Bagnis è ottimo anche nella quarta prova dello skeleton maschile e rimane vicinissimo a Matt Weston! - facebook.com facebook

Skeleton, Amedeo Bagnis vola anche nella quarta prova ed è in scia a Matt Weston! - x.com