skeleton amedeo bagnis impressiona nella prima prova del singolo e mette in riga weston e keisinger

Amedeo Bagnis apre bene la sua gara di skeleton a Milano Cortina 2026. Nella prima prova, il pilota italiano fa il miglior tempo, superando avversari come Weston e Keisinger. Ora punta deciso al podio, mentre la competizione si fa più interessante.

Ottimo inizio per l’Italia nello skeleton maschile. Amedeo Bagnis, infatti, ha chiuso con il miglior tempo la prima prova della gara di skeleton maschile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, confermando la sua intenzione di puntare al podio con i Cinque Cerchi. Il miglior tempo di questo primo allenamento, quindi, porta la firma del nostro Amedeo Bagnis che ha fermato i cronometri sul tempo di 56.15 con 9 centesimi di vantaggio sul dominatore della stagione, il britannico Matt Weston, che chiude in 56.24. Terza posizione per il tedesco Felix Keisinger in 56.36 a 21 centesimi dalla vetta, mentre in quarta si classifica il cinese Zheng Yin in 56. 🔗 Leggi su Oasport.it

