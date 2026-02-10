Amedeo Bagnis si mantiene nella top 5 dopo la terza prova. Matt Weston, invece, fa paura ai rivali con il miglior tempo nella terza fase della gara di skeleton maschile, valida per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La competizione si fa sempre più intensa, e i favoriti non mollano.

Matt Weston inizia a spaventare davvero i rivali. L’inglese, infatti, ha chiuso con il miglior tempo la terza prova della gara di skeleton maschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano il miglior tempo della terza prova porta la firma del britannico Matt Weston, dominatore della stagione in Coppa del Mondo, che ha chiuso con il tempo di 56.11 (ieri aveva fatto segnare 56.24 e 56.28) precedendo per 29 centesimi l’ucraino Vladyslav Heraskevych (56.40) mentre è terzo il tedesco Axel Jungk (56.42) a 31. Quarta posizione per il suo connazionale Felix Keisinger (56. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Skeleton, Amedeo Bagnis nella top5 anche dopo la terza prova. Matt Weston spaventa i rivali

Approfondimenti su Amedeo Bagnis

Amedeo Bagnis apre bene la sua gara di skeleton a Milano Cortina 2026.

