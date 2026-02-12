Amazon di nuovo nei guai presunta evasione fiscale | perquisizioni negli uffici

La Guardia di Finanza di Monza ha perquisito gli uffici di Amazon a Milano, coinvolgendo anche il revisore Kpmg e sette manager dell’azienda. Le ispezioni fanno parte di un’indagine su presunte omissioni fiscali e evasione. La procura di Milano ha mosso i primi passi per chiarire eventuali irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi del colosso dell’eCommerce.

La guardia di finanza di Monza, su delega della procura di Milano, ha eseguito una serie di perquisizioni negli uffici Amazon, del revisore contabile Kpmg e di sette manager del colosso dell'eCommerce americano nell'ambito di un'indagine su presunta omessa dichiarazione dei redditi realizzati Amazon Eu Sarl in Italia tra il 2019 e il 2024. Si parla di milioni di euro, anche se la somma della presunta evasione non è stata ancora divulgata. Lo fa sapere Reuters. La procura di Milano ha aperto un'indagine su Amazon Eu Sarl che ha sede in Lussemburgo. Secondo il mandato consultato da Reuters, Amazon avrebbe avuto una stabile organizzazione in Italia anche prima dell'agosto 2024 quando il gruppo ha aderito al programma di adempimento collaborativo con l'Agenzia delle entrate e ha iniziato a pagare le tasse in Italia.🔗 Leggi su Milanotoday.it

