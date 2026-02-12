Amazon altri guai con le tasse in Italia | nuova indagine per maxi evasione fiscale Finanzieri a casa di 7 manager

La Guardia di Finanza di Monza ha effettuato un nuovo blitz negli uffici italiani di Amazon. Gli investigatori hanno controllato sette manager nell’ambito di un’indagine per evasione fiscale. Secondo le prime ricostruzioni, la società di Jeff Bezos avrebbe nascosto tra i 200 e i 300 milioni di euro tra il 2019 e il 2023. La procura di Milano segue da vicino questa vicenda, che si aggiunge ad altri sospetti già emersi in passato.

Nuovi sospetti di evasione fiscale di alcune centinaia di milioni per Amazon. La Guardia di Finanza di Monza è tornata negli uffici italiani della società di Jeff Bezos, delegata dalla procura di Milano nell’inchiesta che ipotizza tasse non pagate tra il 2019 e il 2023. Le perquisizioni hanno interessato anche anche le abitazioni di sette manager e gli uffici di Kpmg, non indagati. La conferma dell’operazione, riportata da Reuters, è arrivata da fonti qualificate. Il filone di inchiesta, ora a ignoti, è coordinato dal pm Elio Ramondini. La contestazione riguarda una presunta «stabile organizzazione occulta» in quanto la multinazionale avrebbe operato e prodotto redditi in Italia.🔗 Leggi su Open.online

La Procura di Milano ha aperto una nuova inchiesta su Amazon per evasione fiscale.

La Guardia di Finanza di Monza ha perquisito gli uffici di Amazon a Milano, coinvolgendo anche il revisore Kpmg e sette manager dell’azienda.

