Evasione fiscale accordo tra Amazon e l’Agenzia delle Entrate

Lettera43.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Amazon ha raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate in seguito alle indagini condotte dalla procura di Milano, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate. L’indagine riguarda presunte irregolarità nell’evasione fiscale, in particolare il mancato versamento dell’IVA da parte di venditori cinesi sulla piattaforma.

Amazon ha trovato l’ accordo con l’erario a seguito delle indagini della procura di Milano, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate per evasione fiscale, relativa al mancato versamento dell’Iva da parte di venditori cinesi. L’azienda di Jeff Bezos pagherà altri 511 milioni al fisco, che si andranno ad aggiungere ai 212 già versati per Amazon Logistica e Amazon Italia Transport, per un totale di 723 milioni di euro. Il colosso dovrebbe ricorrere alla rateazione della somma: gli inquirenti avevano stimato in quasi tre volte tanto i danni dal mancato versamento dell’Iva, chiedendo il pagamento di 3 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

evasione fiscale accordo tra amazon e l8217agenzia delle entrate

© Lettera43.it - Evasione fiscale, accordo tra Amazon e l’Agenzia delle Entrate

Amazon accordo col Fisco | pagherà 723 milioni di euro all’Agenzia delle Entrate - Zazoom Social News

Amazon si accorda con l’Agenzia delle Entrate e versa 723 milioni Per la Procura avrebbe dovuto pagare 3 miliardi - Zazoom Social News

evasione fiscale accordo amazonAccordo di Amazon col fisco italiano, pagherà 723 milioni all’Agenzia delle Entrate - Leggi su Sky TG24 l'articolo Accordo di Amazon col fisco italiano, pagherà 723 milioni all’Agenzia delle Entrate ... Secondo tg24.sky.it

evasione fiscale accordo amazonAccordo tra Amazon e fisco italiano: 723 milioni di euro per la compliance fiscale - Un accordo significativo tra Amazon e l'Agenzia delle Entrate italiana culmina in un pagamento totale di 723 milioni di euro. Si legge su notizie.it