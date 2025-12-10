Evasione fiscale accordo tra Amazon e l’Agenzia delle Entrate
Amazon ha raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate in seguito alle indagini condotte dalla procura di Milano, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate. L’indagine riguarda presunte irregolarità nell’evasione fiscale, in particolare il mancato versamento dell’IVA da parte di venditori cinesi sulla piattaforma.
Amazon ha trovato l’ accordo con l’erario a seguito delle indagini della procura di Milano, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate per evasione fiscale, relativa al mancato versamento dell’Iva da parte di venditori cinesi. L’azienda di Jeff Bezos pagherà altri 511 milioni al fisco, che si andranno ad aggiungere ai 212 già versati per Amazon Logistica e Amazon Italia Transport, per un totale di 723 milioni di euro. Il colosso dovrebbe ricorrere alla rateazione della somma: gli inquirenti avevano stimato in quasi tre volte tanto i danni dal mancato versamento dell’Iva, chiedendo il pagamento di 3 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Lettera43.it
