Nella giornata del 24 dicembre 2025, la Squadra mobile ha condotto perquisizioni nelle abitazioni di due uomini di circa trent'anni, coinvolti in un procedimento per violenza sessuale. Le indagini, ancora in corso, mirano a raccogliere elementi utili a chiarire la vicenda. Le autorità continuano a lavorare nel rispetto delle procedure legali, garantendo la riservatezza e i diritti di tutte le persone coinvolte.

Grosseto, 24 dicembre 2025 – Si sono presentati alla porta dei due trentenni indagati per violenza sessuale. Il motivo? Per perquisire le loro stanze e sequestrare tutti i dispositivi informatici che potrebbero conservare tracce di quanto la ragazza ha raccontato di quella terribile notte del 22 luglio dello scorso anno quando – stando alla sua versione – due amici avrebbero abusato di lei. Poi, a distanza di tempo, la decisione di denunciare tutto, ovvero gli atti sessuali subiti contro la sua volontà: l’avrebbero convinta ad andare a casa di uno dei due per guardare un film. Ma le cose sarebbero andate in modo assai diverso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Indagini della Squadra mobile: accusati di violenza sessuale, perquisite le abitazioni

Leggi anche: L'incendio che ha distrutto le auto dell'ex assessore Ciulla e della moglie: perquisite due abitazioni

Leggi anche: Benevento, tre arresti per spaccio di cocaina e crack: indagini della Squadra Mobile

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Indagini della Squadra mobile: accusati di violenza sessuale, perquisite le abitazioni; Arrestato in Francia l’uomo che investì cinque persone davanti a una pizzeria al Cristo; Donna ferita in piazza Nascè, per il 21enne scatta l’arresto: è accusato di detenzione d’arma abusiva; TENTATO OMICIDIO IN ZONA PUB, COME TESTIMONI I GENITORI DEL TEENAGER ACCOLTELLATO. DIFESA CHIEDE SCARCERAZIONE.

Indagini della Squadra mobile: accusati di violenza sessuale, perquisite le abitazioni - Grosseto, i poliziotti hanno passato al setaccio gli ambienti domestici alla ricerca di elementi che possano essere utili alla ricostruzione della storia raccontata dalla ragazza ... lanazione.it