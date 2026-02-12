Amazon accelera in Italia e ad Arezzo il caffè arriva prima di quanto ci si aspetti. La società di e-commerce ha consegnato oltre 230 milioni di prodotti nel solo 2025, dimostrando di voler conquistare anche i piccoli dettagli della vita quotidiana. Ora, i clienti possono ricevere il loro caffè preferito in tempi record, quasi prima di rendersene conto. La corsa di Amazon non si ferma, e anche ad Arezzo si sente già il ritmo di questa rivoluzione nelle consegne.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE Comunicato stampa Amazon Oh citti, qui si fa sul serio! Amazon nel 2025 ha fatto il botto: più di 230 milioni di prodotti consegnati in giornata o in un giorno solo in Italia. Roba che tu clicchi la mattina e il pomeriggio ti suonano già al campanello. “O chi è?” — “È Amazon!” — “Ma come, ho ordinato ora, oh via!” E mica bruscolini: i clienti Prime italiani hanno risparmiato oltre 135 euro l’anno grazie alle consegne veloci e gratuite. Tradotto in toscano stretto: quasi tre volte il costo dell’abbonamento. Praticamente ti pagano loro per aspettare il corriere. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Amazon corre come un treno… e ad AREZZO il caffè arriva prima che tu dica “oh via!”

Approfondimenti su Amazon Arezzo

Questa mattina a Bondeno un uomo ha corso sui binari e ha cercato di attraversare mentre il treno stava arrivando.

Il 15 febbraio 2026, presso La Maison della Danza ad Arezzo, si terrà uno stage con Marcello Sacchetta, noto per la sua carriera nel mondo della danza.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Amazon Arezzo

Argomenti discussi: St corre dopo il nuovo accordo con Amazon Web Services; Stmicroelectronics corre a Piazza Affari, la sponda di Amazon al rally del titolo; I film più belli da vedere su Amazon Prime Video questo mese; 5 febbraio, tutti aspettano Amazon. Ma il mercato guarda un altro numero.

Amazon Prime aumenta del 39% il prezzo del servizio annuale: da 36 a 49,9 euro«È la prima volta che modifichiamo il prezzo di Prime in Italia dal 2018. Nel frattempo – scrive Amazon in una comunicazione via email diretta ai clienti – abbiamo ampliato la selezione di prodotti ... ilsole24ore.com

Ed ogni sera, l’ultimo mio pensiero corre sempre da te… Sara Bianchini. .•.•*•..•*•.•. Questa pagina ha un libro annesso: A Chi Non C’è Più di Sara Bianchini. https://www.amazon.it/dp/B0BS8SJRPB facebook