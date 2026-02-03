Uomo corre sui binari mentre arriva il treno investimento fatale | traffico in tilt

Questa mattina a Bondeno un uomo ha corso sui binari e ha cercato di attraversare mentre il treno stava arrivando. Purtroppo, è stato investito e l’impatto è stato fatale. La scena ha causato code e disagi nel traffico, che sono durati diverse ore. I soccorritori sono arrivati subito, ma non hanno potuto fare niente per salvarlo. La polizia sta ora indagando sui motivi di questa corsa disperata.

La corsa verso il treno e l’impatto fatale. E’ una tragedia quella che si è consumata nella prima mattina di lunedì 2 febbraio a Bondeno. Nei pressi di un vecchio passaggio a livello dismesso da anni, all’altezza di Ponti Spagna, un uomo di 57 anni (originario del Mantovano) è morto dopo esser.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Approfondimenti su Bondeno Tragedia Tragedia sui binari: travolto e ucciso dal treno, circolazione ferroviaria in tilt Ragazzo investito sui binari dal treno merci, circolazione in tilt sulla Bologna-Milano Una persona è stata investita sui binari della linea Bologna-Milano questa mattina intorno alle 6:30, alla stazione di Samoggia. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Bondeno Tragedia Argomenti discussi: Uomo corre sui binari mentre arriva il treno, investimento fatale: traffico in tilt; Attenti a questa truffa: 13.000 € persi in un attimo; Mentre il resto d’Italia corre, il Salento resta fermo sui binari; Robin Hood - L'origine della leggenda - Guida TV. Uomo cade sui binari della metropolitana a Milano, è graveUn uomo di 41 anni è rimasto gravemente ferito, questa mattina, a Milano, dopo essere caduto sui binari in una stazione della metropolitana. Secondo quanto si è appreso alcuni testimoni lo avrebbero v ... ansa.it Uomo cade sui binari della metro a Barcellona: un poliziotta fuori servizio lo salvaLo aveva notato barcollare sulla banchina della stazione Espanya sulla linea 3 di Barcellona e non lo aveva perso di vista, mentre con un avviso tramite interfono alla colonnina SOS aveva avvisato i ... video.corriere.it [Suggerimento di lettura] NON COMMETTERE INFINITO di Nicola Neri Collana: #Scafiblù UN DRAMMA PSICOLOGICO ON THE ROAD Un uomo corre in auto nella notte. È solo, fa e riceve telefonate. Parla molto, dice… è in preda a un tormento, cerca una vo - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.