Amazon altri guai con le tasse in Italia | nuova indagine per maxi evasione fiscale La replica dell’azienda | Dai pm azioni aggressive

12 feb 2026

La Guardia di Finanza di Monza ha fatto un nuovo blitz negli uffici di Amazon in Italia. I finanzieri stanno indagando su sospetti di maxi evasione fiscale tra il 2019 e il 2023. L’accusa riguarda alcune centinaia di milioni di euro non dichiarati. Amazon respinge le accuse e parla di azioni aggressive da parte dei pm.

Nuovi sospetti di evasione fiscale di alcune centinaia di milioni per Amazon. La Guardia di Finanza di Monza è tornata negli uffici italiani della società di Jeff Bezos, delegata dalla procura di Milano nell’inchiesta che ipotizza tasse non pagate tra il 2019 e il 2023. Le perquisizioni hanno interessato anche anche le abitazioni di sette manager e gli uffici di Kpmg, non indagati. Il filone di inchiesta è coordinato dal pm Elio Ramondini. La contestazione riguarda una presunta «stabile organizzazione occulta» in quanto la multinazionale avrebbe operato e prodotto redditi in Italia. L’indagine per Iva non versata e l’accordo col fisco.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

