Amadeus Lucio Presta estremo | Stupidità e soldi paga un prezzo altissimo

Lucio Presta non le manda a dire e attacca duro. In un’intervista, il manager si scaglia contro alcuni volti noti della tv italiana, tra cui Amadeus. Parla di stupidità e soldi, e dice che pagano un prezzo molto alto. Le sue parole arrivano come un fulmine e fanno discutere.

È un’intervista che colpisce come una raffica di fendenti quella rilasciata da Lucio Presta. Il manager rompe il silenzio e, senza indugi né nasconderi, affonda colpi durissimi contro alcuni dei volti più noti della televisione italiana: Stefano De Martino, Amadeus e Paolo Bonolis. Sul Fatto Quotidiano, Presta ricostruisce strappi, delusioni e tradimenti professionali che hanno segnato gli ultimi anni, lasciando dietro di sé macerie e rancori mai sopiti. ge:kolumbus:liberoquotidiano:45989468 Il capitolo più rovente riguarda Stefano De Martino. Presta rivendica il ruolo avuto nella sua crescita, prima della rottura avvenuta nel 2020, alla vigilia del successo di Stasera Tutto È Possibile e dell’ascesa in Rai fino ad Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Lucio Presta torna a puntare il dito contro Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo.

