Amadeus Lucio Presta estremo | Stupidità e soldi paga un prezzo altissimo

Da liberoquotidiano.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucio Presta non le manda a dire e attacca duro. In un’intervista, il manager si scaglia contro alcuni volti noti della tv italiana, tra cui Amadeus. Parla di stupidità e soldi, e dice che pagano un prezzo molto alto. Le sue parole arrivano come un fulmine e fanno discutere.

È un’intervista che colpisce come una raffica di fendenti quella rilasciata da Lucio Presta. Il manager rompe il silenzio e, senza indugi né nasconderi, affonda colpi durissimi contro alcuni dei volti più noti della televisione italiana: Stefano De Martino, Amadeus e Paolo Bonolis. Sul Fatto Quotidiano, Presta ricostruisce strappi, delusioni e tradimenti professionali che hanno segnato gli ultimi anni, lasciando dietro di sé macerie e rancori mai sopiti.   ge:kolumbus:liberoquotidiano:45989468 Il capitolo più rovente riguarda Stefano De Martino. Presta rivendica il ruolo avuto nella sua crescita, prima della rottura avvenuta nel 2020, alla vigilia del successo di Stasera Tutto È Possibile e dell’ascesa in Rai fino ad Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

amadeus lucio presta estremo stupidit224 e soldi paga un prezzo altissimo

© Liberoquotidiano.it - Amadeus, Lucio Presta estremo: "Stupidità e soldi, paga un prezzo altissimo"

Approfondimenti su Amadeus LucioPresta

Lucio Presta contro Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo, "pagato prezzo altissimo per stupidità e soldi"

Lucio Presta torna a puntare il dito contro Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo.

Lucio Presta: “Non saluto i traditori”, e sull’amico Amadeus: “Ha pagato la stupidità”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Amadeus LucioPresta

amadeus lucio presta estremoLucio Presta asfalta tutti: Amadeus avido, Bonolis invecchiato e De Martino traditore. L’intervista bombaIntervista di fuoco di Presta alla Lucarelli distrugge gli ex assistiti: Amadeus ha pagato la stupidità, Bonolis ha la sindrome di Stoccolma ... mondotv24.it

amadeus lucio presta estremoLucio Presta a ruota libera: A De Martino ho detto che non saluto i traditori. Amadeus ha pagato la stupiditàL'agente dei vip si confessa in un'intervista fiume. Dall'ultimo incontro con Stefano De Martino: Mi ha salutato e io ho risposto: 'Non saluto i ... fanpage.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.