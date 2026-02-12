Lucio Presta non le manda a dire. In un’intervista a Selvaggia Lucarelli, l’agente dei vip dice chiaramente di non voler più salutare chi definisce “traditore”. Sulle scelte di Amadeus, invece, sbotta: “Ha pagato la stupidità”, senza troppi giri di parole. Presta si apre anche su altri nomi come De Martino e Bonolis, lasciando intendere tensioni e giudizi duri.

“Sono innamorato di un bono!”: Tommaso Zorzi parla per la prima volta in tv del fidanzato Alex Di Giorgio Clizia Incorvaia: “Con Sarcina un amore tossico, botte e occhi neri. Ora sono costretta a denunciare” Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Lucio Presta, noto agente dei vip, si è raccontato in un’intervista esclusiva a Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano, svelando retroscena, giudizi e storie piccanti riguardo al suo percorso professionale. Presta, sempre diretto e senza peli sulla lingua, non ha risparmiato critiche a Stefano De Martino e Amadeus, riservando anche un commento amaro su Paolo Bonolis. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Lucio Presta: “Non saluto i traditori”, e sull’amico Amadeus: “Ha pagato la stupidità”

Approfondimenti su Lucio Presta

Lucio Presta si è lasciato andare in un’intervista lunga e diretta.

Lucio Presta torna a puntare il dito contro Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Lucio Presta

Argomenti discussi: Lucio Presta e Stefano De Martino: Non saluto i traditori; Ascolti TV ieri martedì 10 febbraio 2026: Coppa Italia su Italia1 e Colpa dei sensi su Canale5 i programmi più visti.

Lucio Presta a ruota libera: A De Martino ho detto che non saluto i traditori. Amadeus ha pagato la stupiditàL'agente dei vip si confessa in un'intervista fiume. Dall'ultimo incontro con Stefano De Martino: Mi ha salutato e io ho risposto: 'Non saluto i ... fanpage.it

Lucio Presta senza filtri, e parole durissime su Stefano De Martino: Non saluto i traditoriSu Stefano De Martino, Presta non ha usato mezzi termini: ... comingsoon.it

Non saluto i traditori". Lucio Presta non le manda a dire quando parla di Stefano De Martino, raccontando di averlo spinto in Rai e poi di essere stato lasciato per un altro agente: "Ho fatto di tutto per fargli fare Stasera tutto è possibile, poi è andato con Caschet - facebook.com facebook

Al Teatro Auditorium un confronto intenso con il cantautore e l’agente Lucio Presta. Il Rettore Greco: “Tra logica e sentimento si gioca l’esperienza più profonda dell’essere umano” #Universita x.com