Lucio Presta | Non saluto i traditori e sull’amico Amadeus | Ha pagato la stupidità
Lucio Presta non le manda a dire. In un’intervista a Selvaggia Lucarelli, l’agente dei vip dice chiaramente di non voler più salutare chi definisce “traditore”. Sulle scelte di Amadeus, invece, sbotta: “Ha pagato la stupidità”, senza troppi giri di parole. Presta si apre anche su altri nomi come De Martino e Bonolis, lasciando intendere tensioni e giudizi duri.
Lucio Presta, noto agente dei vip, si è raccontato in un'intervista esclusiva a Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano, svelando retroscena, giudizi e storie piccanti riguardo al suo percorso professionale. Presta, sempre diretto e senza peli sulla lingua, non ha risparmiato critiche a Stefano De Martino e Amadeus, riservando anche un commento amaro su Paolo Bonolis.
