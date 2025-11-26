Alzheimer lo studio Usa che apre nuove strade terapeutiche | ‘Gli astrociti possono eliminare le placche amiloidi’

Notizieaudaci.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La ricerca del Baylor College of Medicine. Si chiamano astrociti, hanno una caratteristica forma a stella e, secondo uno studio americano, potrebbero diventare una nuova arma nella lotta all’ Alzheimer. La ricerca, firmata dal Baylor College of Medicine e pubblicata su Nature Neuroscience, ha mostrato come queste cellule del sistema nervoso centrale possano eliminare le placche amiloidi esistenti nei modelli animali della malattia, preservando memoria e capacità cognitive. Il ruolo di Sox9, la proteina che “accende” gli astrociti. Gli scienziati hanno concentrato l’attenzione su Sox9, una proteina che influenza numerose funzioni degli astrociti, soprattutto durante l’invecchiamento. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

