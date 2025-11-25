Alzheimer ecco le cellule che possono ‘pulire’ il cervello | lo studio

(Adnkronos) – Si chiamano astrociti e sono cellule del sistema nervoso centrale con una caratteristica forma a stella, altrettanto importanti quanto i neuroni. Un team di scienziati ha scoperto una loro inedita potenzialità che le rende papabili alleate in chiave anti-Alzheimer. In uno studio firmato da ricercatori del Baylor College of Medicine (Usa) è stato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com