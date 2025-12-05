Altavilla Irpina si prepara alle feste con Natale in Corso
Altavilla Irpina si veste di luce e di colori in vista dell’attesissimo evento "Natale in Corso", che si terrà l'8 dicembre lungo Corso Garibaldi, nel cuore del paese. L’iniziativa, organizzata con il contributo delle associazioni locali, promette di trasformare il centro cittadino in un vivace. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
