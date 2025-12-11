Le frane dopo l’alluvione Ecco i finanziamenti per tutte le opere

Dopo l’alluvione del 2023, sono stati approvati finanziamenti per interventi di manutenzione straordinaria mirati a prevenire e contrastare le frane. Il piano prevede specifici interventi per le aree di Massa e Cozzile, con l’obiettivo di intervenire tempestivamente e rafforzare la sicurezza del territorio.

Via libera a interventi di manutenzione straordinaria collegati al disastro ambientale del 2023. Il piano degli interventi prevede per Massa e Cozzile due finanziamenti. Il primo, di 320.000 euro, è stato stanziato dalla Regione per il consolidamento del muro di via Giusfredi, crollato in seguito agli eventi franosi causati da intense precipitazioni avvenute nel novembre di due anni fa. Da sistemare resta ancora il dissesto di un muro di contenimento a sostegno di un sentiero pedonale pubblico. "Fin dai primi sopralluoghi - dice il sindaco Marzia Niccoli - sono emersi notevoli difficoltà logistiche per l’accesso ai luoghi dei mezzi cingolati, sia da monte che da valle, fortemente limitati dalla presenza di scalinate e ripide pendenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le frane dopo l’alluvione. Ecco i finanziamenti per tutte le opere

Le frane dopo l’alluvione. Ecco i finanziamenti per tutte le opere - Via libera a interventi di manutenzione straordinaria collegati al disastro ambientale del 2023. lanazione.it scrive

Meteo, Alluvioni Indonesia, comunità isolate per frane dopo ciclone; il video - facebook.com Vai su Facebook

#Meteo, #Alluvioni #Indonesia, comunità isolate per frane dopo ciclone; il video Vai su X