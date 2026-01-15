Fratelli d’Italia attacca | Alluvione un flop Le opere inefficaci

L'ultima dichiarazione dei Fratelli d’Italia punta il dito contro le opere pubbliche in Emilia-Romagna, definendole inefficaci e insufficienti a prevenire le conseguenze delle alluvioni. Secondo quanto affermato, i manufatti della regione sembrano evidenziare problemi di gestione del territorio e carenze nelle strategie di tutela. Questa critica si inserisce nel dibattito sulla capacità delle istituzioni di intervenire efficacemente per garantire la sicurezza e la resilienza delle aree colpite.

"I manufatti della regione Emilia-Romagna stanno dimostrando l’inconcludenza e l’incapacità di gestire il territorio". Il consigliere argentano di Fratelli d’Italia, Nicola Fanini, e il consigliere regionale Fausto Gianella, si sono recati presso la chiusura Accursi, per la quale avevano segnalato la sua criticità. Il tema è quello della sicurezza idraulica, tornato al centro a seguito degli ultimi eventi metereologici che hanno colpito il territorio. I due consiglieri meloniani continuano a sottolineare l’inefficienza della chiavica nel contenere l’afflusso delle acque, dopo il ripristino funzionale del manufatto previsto entro il 30 novembre dalla regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

